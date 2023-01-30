السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تبدأ اليوم أعمال دورتها الحادية والعشرين



القاهرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

بدأت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" اليوم أعمال دورتها الحادية والعشرين بمقر جامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث المقدم من طرف الأردن إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بهدف تقييم مدى امتثال التشريعات والممارسات الأردنية لأحكام الميثاق.

وألقى مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة كلمة في افتتاح أعمال الدورة أكد فيها التزام بلاده بتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومواءمة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع متطلبات إعمال الحقوق والحريات التي ينص عليها الميثاق.

من جانبه ذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري أن اللجنة ستعقد على مدى يومين جلسات استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها، حسب الإجراءات المعمول بها في اللجنة بهذا الشأن.

بدورها ثمنت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، دور الأردن في الوفاء بالتزامه كطرف في الميثاق دون تحفظات وفي جو يطبعه الحوار الهادف والبناء.

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15:10ت م

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