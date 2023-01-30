السعودية اليوم / تعليم جدة يُطلق جائزة "صناعيو المستقبل"



جدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أعلن مدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع إطلاق جائزة " صناعيو المستقبل " بفئاتها الثلاث - المبدع والمكتشف والسفير -، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بجدة، قيمة جوائزها 100 ألف ريال مع الالتزام بتوظيف 30 فائزاً وفائزة للعمل خلال فترة الصيف في المصانع المشاركة في مبادرة "صناعيو المستقبل"، وتدريب 1000 طالب وطالبة .

وبين خلال الملتقى التعريفي بمبادرة "صناعيو المستقبل" التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة ، مقدماً شكره لمحافظة جدة، ووزارة الصناعة والمجلس الصناعي بغرفة جدة التجارية، وجمعية المبادرات المتميزة والشركاء المؤسسين للمبادرة، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وكافة شركاء النجاح على تقديم ودعم مثل هذه المبادرة الرائدة.

وتهدف المبادرة إلى إطلاق مشروع يستهدف الطلبة بمدارس التعليم العام الثانوية بجدة من خلال فتح نافذة جديدة لهم من خلال الزيارات الميدانية والتدريب للشركات والمصانع المنتجة و التعرف على القوة الصناعية الموجودة بالمملكة وبالتحديد في محافظة جدة ما يتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030, حيث يسعى البرنامج مع الشركاء لرفع الدافعية لدى الطلبة للعمل في مجالات الصناعة وقيام القطاع الخاص بتأهيلهم وتقديم الدعم الكامل لهم .

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14:18ت م

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