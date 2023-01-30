شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجزائر يهدد مستقبل مصطفى محمد داخل نانت الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثير الجدل خلال الساعات الماضية حول موقف النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي من الاستمرار داخل صفوف الفريق ومواصلته لقيادة هجوم الفريق الفرنسي خلال بقية الموسم والموسم المقبل.

تعاقد نانت مع أندي ديلور يهدد مستقبل مصطفى محمد

ويأتي ذلك بعدما أكدت العديد من التقارير الصحفية أن فريق نانت الفرنسي قد توصل لاتفاق حول التعاقد مع الجزائري أندي ديلور مهاجم نيس على سبيل الإعارة بنية شراء عقده حال بقاء نانت بالدوري الفرنسي.

وأصبحت صفقة النجم الجزائري أندي ديلور، تثير الغبار حول مستقبل المصري مصطفى محمد مهاجم نانت خاصة وأن اللاعب سيتم تهديد مركزه وفرصه في الحصول على دقائق لعب أكثر مما قد يعني رحيل اللاعب عن الفريق.

انتقال مصطفى محمد لنانت الفرنسي

وكان قد انضم مصطفى محمد إلى نانت مطلع الموسم الحالي قادمًا من جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وحتى الآن لم يعلن الفريق الفرنسي عن تفعيل بند شراء اللاعب مصطفى محمد قبل أن يقم بالتفاوض مع المهاجم الجزائري مما قد يعني أن الفريق سيصرف النظر عن تفعيل بند الشراء الخاص بمصطفى محمد وعودته من جديد لجالطة سراي.

