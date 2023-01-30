شكرا لقرائتكم خبر عن بتصريح مثير.. حمدالله يحسم مستقبله مع الاتحاد رسميا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عن مستقبله مع العميد خلال الفترة القادمة، بعد تصريح مثير صرحه اللاعب عقب الفوز بلقب السوبر السعودي 2022/2023، عبر حساب الفيحاء.

الاتحاد يحقق لقب السوبر السعودي على حساب الفيحاء

وتمكن الاتحاد من تحقيق فوز أسعد به جماهيره العريقة في كل أنحاء العالم على الفيحاء بثنائية جاءت عن طريق حمدالله، بعد تألق وأداء ممتع من جانب اللاعب.

تصريحات حمدالله بعد الفوز بـ لقب السوبر السعودي 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، تصريحات الدولي المغربي بعد الفوز باللقب الأول له مع الاتحاد، والذي جاء كالآتي..

وقال حمد الله: "الحمد لله، أشكر اللاعبين والجمهور الرائع جدًا".

وأضاف نجم الاتحاد: "أول مرة نلعب في مدينة غير مدينتنا، نهديهم هذا اللقب الغائب منذ سنوات، ونطمح للتتويج بالمزيد من الألقاب".

وتابع: "بطولة الدوري الماضية ضاعت علينا لأننا فقدنا التركيز في آخر المباريات، ضاعت مننا أيضًا الكأس العربية، دخلنا السوبر مركزين وحققنا اللقب ولله الحمد".

وواصل: "لا أنظر للماضي، أنا أعيش اليوم وأشتغل للمستقبل، كأسي الهداف وأفضل لاعب؟ واحدة لأمي وواحدة لوالدي".

حمدالله يحسم مستقبله مع الاتحاد

وعن مستقبله مع الاتحاد: "أنا سعيد جدا مع هذا الجمهور الاتحادي، الكل يتعامل معي بأسلوب رائع، وأنا مرتاح وأتمنى أن أبقى معهم".

وفي سياق متصل.. أشارت صحيفة "عكاظ" سابقًا إلى توصل إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاتفاق مع حمدالله على تجديد التعاقد لمدة موسمين، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.