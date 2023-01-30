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فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت فعاليات “تكاتف” المصاحبة لدورة الألعاب الثامنة عشرة للقوات المسلحة، التي تنظمها قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك، حضور الرياضيين والمشاركين والجمهور من مختلف الأعمار، الذين ابتهجوا بفعالياتها وأمضوا فيها أوقاتًا مشوقة.

وتهدف الفعاليات إلى إثراء البطولة بالاندماج الثقافي والرياضي، وصناعة تجربة ثرية وشخصية لزوار قاعدة الملك فيصل الجوية، وذلك عبر مشاركات نوعية، وتجارب ترفيهية، وفعاليات تفاعلية حية، تتيح لهم الاطلاع على الموروث الشعبي، وتذوق المأكولات الشعبية والتعرف على ثقافة المنطقة.

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  • # الرياضيون
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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