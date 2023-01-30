

كينشاسا 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

خلّفت هجمات للقوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم داعش أمس 15 قتيلاً على الأقل في قرى بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل خلف 23 قتيلاً على الأقل.

وقال ممثل المجتمع المدني في إيتوري ديودونيه مالانغاي"إنّنا وجدنا في قرية مانيالا سبع جثث وسقط في أوفاي ثمانية قتلى بينهم سبع نساء" مؤكّدًا أنّ هذه الحصيلة أوّليّة".

وأوضح أنّ "متمرّدي القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة هاجموا أيضًا قرية بانديبيس لكنّهم واجهوا مقاومةً من الجيش الّذي تدخّل وبالتالي لم يُقتل مدنيّون".

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في الإقليمين وتعدّ من أكثر الجماعات المسلحة دموية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

// انتهى //

13:29ت م

0072





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 15 قتيلاً على الأقل في هجمات جديدة لمتمردين في الكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.