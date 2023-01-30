السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل في مقر إقامته بالجزائر رئيس مجلس النواب الأردني



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته بالجزائر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال إلى دور قيادتي البلدين في تعزيز وتنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية

من جهته أكد الصفدي أن مواقف المملكة مشرفة مع الأردن والوقوف معها في الظروف كافة، مشيرًا إلى أن الشعب الأردني يحترم ويقدر المملكة وشعبها الشقيق، ومؤكدًا في الوقت ذاته عمق الروابط الاجتماعية بين الشعب الأردني والسعودي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما مايتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني، مؤكدين ضرورة زيادة التنسيق الثنائي المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

// انتهى //

13:29ت م

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الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته بالجزائر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.وأشار معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال إلى دور قيادتي البلدين في تعزيز وتنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أهمية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني والوصول بها إلى مستوى أرحب.من جهته أكد الصفدي أن مواقف المملكة مشرفة مع الأردن والوقوف معها في الظروف كافة، مشيرًا إلى أن الشعب الأردني يحترم ويقدر المملكة وشعبها الشقيق، ومؤكدًا في الوقت ذاته عمق الروابط الاجتماعية بين الشعب الأردني والسعودي.وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما مايتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني، مؤكدين ضرورة زيادة التنسيق الثنائي المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.// انتهى //13:29ت م0071

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