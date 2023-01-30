السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لدى جيبوتي



جيبوتي 8 رجب 1444هـ الموافق 30 يناير 2023م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، في مقر السفارة، اليوم، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى جيبوتي الدكتورة رينه فان ورديت.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك التي تهم الطرفين.

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13:15ت م

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