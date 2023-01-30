السعودية اليوم / "التخطيط باستخدام بطاقه الأداء المتوازن" .. برنامج تدريبي بجازان



جيزان 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلًا بمركز التدريب الزراعي اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التخطيط باستخدام بطاقه الأداء المتوازن"، وذلك بمقر المركز في محافظة أبو عريش.

وأوضح مدير المركز عبده صميلي، أن البرنامج الذي شارك فيه ٣٦ متدربًا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، هدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات بطاقة الأداء المتوازن بالإستراتيجيات والعوائق التي تؤدي إلى فشل تحقيق الأهداف والمشاريع، وكيفية إعداد الخطة الإستراتيجية وفق نموذج بطاقات الأداء المتوازن، مبينًا أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التي ينفذها المركز خلال العام الحالي.

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13:12ت م

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