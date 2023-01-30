السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالجوف يتأهب لتقلبات الطقس برفع الجاهزية في 14 مركز إسعاف بالمنطقة



سكاكا 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف التابعة للفرع والبالغ عددها 14 مركزاً.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي أن رفع مستوى التأهب يأتي بناء على ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد بإحتمالية حصول تقلبات جوية مختلفة تبدأ من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع مؤكداً على الاستعداد التام لأي حالات قد تستجد وتحتاج التدخل السريع.

ويعمل فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على الاستجابة السريعة للتوقعات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد ليواكب الفرع كل ما يستجد من تحذيرات وتقلبات جوية قد تشكل خطورة على المواطنين والمقيمين من سالكي الطرق والمتنزهين.

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12:55ت م

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