شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عودة فيريرا لتدريب الزمالك بعد إقالته منذ أسبوع واحد فقط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الفارس الأبيض فى الفترة المقبلة، بعدما موافقة أسامة نبيه مدرب الفريق الجديد، على العودة لمنصبه كمدرب مساعد للمدرب البرتغالي المخضرم.

وعلى الرغم من إقالة فيريرا منذ أقل من أسبوع واحد فقط، إلا أن رئيس الزمالك قد قرر عقد اجتماع مجلس إدارة اليوم، للإستقرار على إمكانية عودة المدرب فى الفترة القادمة من عدمها، فى الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر القريبة من الفريق على أن عودة المدرب محتملة وبقوة.

وتعد هذه الواقعة فريدة من نوعها إذا ما تحققت، حيث أنه لم يحدث فى اي فريق بالعالم إقالة مدرب ثم عودته بعد مباراة واحدة لهذا الفريق فى غضون أقل من أسبوع على رحيله.



أسباب رغبة الزمالك فى عودة فيريرا

وأفادت بعض التقارير أن السبب فى ذلك يرجع لرغبة رئيس الزمالك فى عدم دفع الشرط الجزائي فى عقد المدرب مع الفريق، خوفا من تقدم فيريرا لشكوي الزمالك فى الفيفا وإيقاف القيد عن الفريق.



موقف فيريرا من العودة للزمالك

ولم يستقر المدرب البرتغالي فيريرا عن موقف النهائي بعودته إلى الزمالك من عدمها، خاصة أن المدرب غادر مصر وأتجه إلى بلاده خلال الأيام القليلة الماضية، مما قد يجعله يشترط بعض الشروط الخاصة فى حالة العودة.