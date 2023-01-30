السعودية اليوم / سمو رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا



المدينة المنورة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا محمد قاسم جبريل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الجامعة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقدم سموه نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه للطلاب الوافدين من أبناء الأمة الإسلامية.

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10:59ت م

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