السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء، ومركز حالة عمار والديسة والمعظم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

// انتهى //

10:45ت م

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