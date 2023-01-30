السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ساحل "هطاي" جنوب تركيا



أنقرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل ولاية هطاي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، جنوب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع أمس، على عمق 18.35 كيلو متر تحت سطح البحر، وعلى بعد 16 كيلومتراً عن ساحل قضاء يايلاداغ بولاية هطاي، جنوب البلاد.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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09:57ت م

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