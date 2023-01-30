السعودية اليوم / ديوان المظالم يعلن انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى بالمحاكم التابعة له



الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أعلن ديوان المظالم ممثلًا بمركز دعم القرار عن توالي انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى في المحاكم التابعة له بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة انخفاض مُدد التقاضي في العامين المنصرمين بنسبة 41 % في محاكم الاستئناف و 50.5% في المحاكم الإدارية.

وأوضح تقرير نشره مركز دعم القرار عن متوسط مُدد الفصل في الدعاوى لكل المحاكم التابعة له، وفصّل التقرير متوسط مدد الفصل لكل محكمة على حدة وكل مرحلة من مراحل التقاضي خلال الثلاثة أعوام المنصرمة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية قد بلغ 94 يومًا في العام المنصرم عقِب أن كان 158 يومًا في عام 2020م، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يومًا للعام المنصرم عقِب أن كان 198 يومًا في عام 2020م, وبهذه الإحصاءات لمتوسط مُدد الفصل في الدعاوى يكون ديوان المظالم قد تجاوز ما تستهدفه استراتيجيته في العام 2025م.

ويتابغ ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف خفض مُدد الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية اهتمامًا بالغًا بتوفير الكوادر البشرية القضائية والإدارية المؤهلة وبما يمتلكه من إمكانات تقنية ورقمية يسّرت جوانب اجرائية في هذا الشأن؛ سعيًا لتحقيق ما رسمه في استراتيجيته من تقليصٍ لأمد التقاضي بمختلف المراحل وفي جميع محاكمه.

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09:15ت م

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