السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 7416 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 7416 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن 30 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و420 حالة.

// انتهى //

06:45ت م

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سيئول 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 7416 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و 157 ألفا و17 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن 30 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و420 حالة.// انتهى //06:45ت م0013

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