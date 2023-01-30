السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم شينجيانغ في الصين



بكين 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين ​​​.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 7.49 بالتوقيت المحلّي ( الساعة 2.49 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين)، مشيرا إلى أن مركزه منطقة أكسو وعمقه 50 كيلومترا .

ولم ترد حتى الآن أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية ناجمة عن الزلزال.

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06:23ت م

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