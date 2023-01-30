سياسي / مساعد وزيرة الخارجية الأسترالي يلتقي بالأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية



كانبيرا 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

التقى مساعد وزيرة الخارجية الأسترالي تيم واتس بالأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لونسكي تيفينثال وذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا والنمسا.

وقال واتس الذي يزور النمسا في بيان "أجريت محادثات حول علاقتنا الوثيقة والروابط القوية بين شعبينا والملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الاستراتيجية العالمية".

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05:13ت م

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