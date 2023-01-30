السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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