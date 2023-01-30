شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رئيس الاتحاد عقب تحقيق السوبر السعودي.. ورسالة مثيرة لـ حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، بالتعليق على فوز الفريق بكأس السوبر السعودي.

ونجح اتحاد جدة من الفوز أمام نظيره الفيحاء، بهدفين نظيفين، ليتم تتويجه لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس السوبر السعودي.

وتحدث الحائلي في تصريحات لفضائية SSC الرياضية، أن حمدالله قدم عرض على بياض ووقع على العقد: حط الرقم اللي تبيه.

وتابع: حمد الله ابن الاتحاد، واللاعب الذي يشتري الاتحاد، الاتحاد يشتريه.

وعن الفوز بلقب السوبر: لكل مجتهد نصيب، وكنا نود أن نفرح جماهيرنا الغالية التي صبرت كثيرًا، ومن يشاهد الـ90 دقيقة، لا يشاهد مايحدث خارج الملعب، الأمور صعبة جدًا، ولكننا معتادون على العمل تحت ضغط، وبإذن الله تكون البداية، وتستمر الأفراح، ونواصل عملناكمجلس إدارة النادي.

وعن عدم ضم صفقات في الميركاتو الشتوي: أحيانًا الإيقاف يعطي روحًا أوقى للفريق، وأهم ما في الفريق هو غرفة الملابس، والترابط بيناللاعبين، ويجب أن نتعامل مع الضغوط الجماهيرية، ويجب أن نبارك لجماهيرنا ولاعبينا، وبعد السوبر نبدأ التفكير في مباراة الطائي.