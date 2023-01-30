198 مفقودا بالصحاري والأودية يوميا - #عاجل

ووصف مصدر مسؤول بالفريق الأسبوعين الأخيرين بالأيام الساخنة نتيجة ارتفاع عدد البلاغات بينها العديد من المركبات التي بداخلها عائلات، مؤكدا أنه رغم التحذيرات والنداءات لاتباع إرشادات السلامة وعدم المغامرة بسلك الطرق الوعرة ورمال الصحاري والسيول،
فإن الكثير ما زال يقابل ذلك بالتساهل واللامبالاة معرضا حياته وحياة مرافقيه للخطر.
ودعا المصدر إلى ضرورة اتباع تنبيهات هيئة الإرصاد والدفاع المدني وفرق الإنقاذ، مشددا على أهمية التقيد بشروط السلامة عند سلوك الطرق الصحراوية والوعرة مع التزود بكل ما يمكن الاستفادة منه لمساعدته في حال تعرضه لأي أمر طارئ بفقدانه للطريق أو علوقه بالرمال والأدوية أو احتجازه بمجرى السيول.
مفقودون ومتوفون
• المفقودون
14 مفقودا
• مفقود 1 متوفى
* 9 مفقودين عثر عليهم بصحة جيدة
• 4 مفقودين جاري البحث عنهم
مفقودون بالمناطق
الرياض
3
الحدود الشمالية
3
مكة المكرمة
2
المدينة المنورة
1
القصيم
1
حائل
1
الدمام
1
القويعية
1
الأفلاج
1
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