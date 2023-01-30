7398 سيارة تخترق مواقف المعاقين - #عاجل

ضبطت الإدارة العامة للمرور 7398 مركبة مخالفة بمناطق المملكة، خلال يناير، قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتراوح قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين بين 500 و900 ريال، وفي حال تعذر الوصول إلى المركبة وعدم تجاوب صاحبها فيتم الحجز على المركبة المخالفة، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف في مواقفهم.

كما ضبطت الإدارة العامة للمرور خلال يناير الجاري 1411 دراجة نارية مخالفة لنظام المرور في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة من المجتمع.

المخالفات في يناير

5

1756 سيارة

12

1882

19

1969

26

1791

الإجمالي

7398 سيارة مخالفة