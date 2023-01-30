

ستوكهولم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس

توج المنتخب الدنماركي ببطولة كأس العالم لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي 34 / 29 خلال المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أمس الأحد.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 16 / 15، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الدنماركي في تأكيد تفوقه، وأنهاه متقدما بفارق أربعة أهداف بنتيجة 18 / 14 . وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتوج بها المنتخب الدنماركي بطلا للعالم بعد نسختي 2019 و 2021 .

في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب حيث توقف رصيده عند ستة ألقاب كان آخرها في عام 2017 .

وكان المنتخب الإسباني حصل على المركز الثالث بفوزه على المنتخب السويدي الذي حل رابعا بنتيجة 39 / 36 ، فيما جاء المنتخب الألماني في المركز الخامس بتغلبه على المنتخب النرويجي الذي حل سادسا، بنتيجة 28 / 24 .

// انتهى //

02:01ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / المنتخب الدنماركي يتوج ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.