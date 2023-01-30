السعودية اليوم / "أبشر" تحذر المستفيدين من خدماتها من روابط ورسائل بريد إلكتروني مشبوهة



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

حذرت منصة أبشر الإلكترونية المستفيدين من خدماتها من محاولات التحايل عليهم من جهات وأشخاص بإرسال روابط مشبوهة أو توجيه دعوات عبر رسائل البريد الإلكتروني بتحديث بيانات وطلب معلومات تدعي ارتباطها بالمنصة.

وأكدت منصة أبشر أن الوصول إلى المنصة يتم فقط من خلال الرابط الرسمي ABSHER.sa أو من خلال التطبيق الرسمي.

// انتهى //

23:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.