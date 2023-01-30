شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من حجازي عقب فوز اتحاد جدة بالسوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام المحترف المصري أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره الفيحاء، وتحقيق لقب كأس السوبرالسعودي.

ونجح اتحاد جدة من الفوز أمام نظيره الفيحاء، بهدفين نظيفين، ليتم تتويجه لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس السوبر السعودي.

وتحدث حجازي عقب نهاية اللقاء: الحمد لله، كان فوز مهم جدًا بالنسبة لنا.

وتابع: بطولة بنعتبرها بداية عودة الاتحاد لمنصات التتويج، بداية خير لينا ودفعة قوية لإننا نسير بشكل جيد هذا الموسم، توجنا بأول بطولةستكون دافعًا لنا في القادم.

وأضاف: الموسمين الماضيين نافسنا في الدوري لحد آخر وقت، لم نوفق في التتويج بالدوري في الموسم الماضي.

وأشار: تعاهدنا في بداية الموسم إننا لا نخسر الذي بانيناه خلال الفترة الماضية، وهدفنا كان إسعاد الجماهير الداعمة للعميد في كل مكانبالمملكة، وهذه بداية تعويض لهم عن سنوات العجاف الماضية.

وعلق عن الانتقادات التي يتعرض لها نونو سانتو مدرب الفريق: لم أرى أي انتقادات من جمهورنا، نحن ننافس على الدوري بفرق نقطةواحدة، والمدرب مركز في علمه.

وأتم: معانا لاعبين بيلعبوا تحت ضغط وبنلعب بشخصية البطل ونسير بخطى ثابتة، ومبارك لجماهير الاتحاد الكأس.