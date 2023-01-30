شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل النهوض بالفارس الأبيض إلى المستوى المطلوب وتقديم الأداء المنتظر والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

أسباب اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الزمالك

وكشف أسامة نبيه، المدير الفني للزمالك، عن مفاجأة كبرى بشأن موقف اللاعب إمام عاشور، نجم خط وسط فريق الزمالك، من البقاء مع الفارس الأبيض بالفترة المقبلة.

وقال مدرب الزمالك: "سمعت أن هناك عرضًا خياليًا لشراء إمام عاشور، لن نقف أمام طموح أي لاعب، ولا أعلم هل ستتم الصفقة أم لا ولكن إمام بالنسبة لي مثل يوسف نجلي، ولا أحب أن أقف أمام أحلامه أو طموحاته".

الزمالك يفوز على فيوتشر في الدوري المصري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي فيوتشر إف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

وبالحديث عن الفوز أمام فيوتشر، اختتم نبيه تصريحاته: "الحمد لله على الفوز المهم اليوم أمام فريق محترم مثل فيوتشر، يمتلك لاعبين وجهاز فني محترم وهم ثاني الدوري، أحيي علي ماهر على الأداء".