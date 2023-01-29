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تعليق ناري من رئيس النصر السعودي عن صفقات الفريق.. ورسالة مثيرة لـ رودي جارسيا

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محمد الفلاح - قام مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي، بالتعليق عن ضم صفقات الميركاتو الشتوي، وتلبية كل مطالب رودي جارسيا المدير الفنيللفريق.

ونجح النصر السعودي من ضم نواف بوشل قادمًا من صفوف الفتح، وكريستيانو رونالدو، وضم الحارس أوجستين روسي.

ونشر آل معمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": لبينا جميع طلبات الجهاز الفني في التعاقدات، كما أن جميعاللاعبين القادمين والمغادرين لم نبت في قراراتهم إلا بناء على توصيات المدرب.

ووجه الشكر للأمير خالد بن فهد العضو الذهبي للنادي على دعمه المستمر: شكرًا الرمز خالد على دعمه المستمر لصفقات النصر، كماأشكر زملائي الذين يبذلون جهودًا كبيرة طوال فترة الانتقالات.

وأتم: نسأل الله النصر والتوفيق والسداد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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