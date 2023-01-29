شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من رئيس النصر السعودي عن صفقات الفريق.. ورسالة مثيرة لـ رودي جارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي، بالتعليق عن ضم صفقات الميركاتو الشتوي، وتلبية كل مطالب رودي جارسيا المدير الفنيللفريق.

ونجح النصر السعودي من ضم نواف بوشل قادمًا من صفوف الفتح، وكريستيانو رونالدو، وضم الحارس أوجستين روسي.

ونشر آل معمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": لبينا جميع طلبات الجهاز الفني في التعاقدات، كما أن جميعاللاعبين القادمين والمغادرين لم نبت في قراراتهم إلا بناء على توصيات المدرب.

ووجه الشكر للأمير خالد بن فهد العضو الذهبي للنادي على دعمه المستمر: شكرًا الرمز خالد على دعمه المستمر لصفقات النصر، كماأشكر زملائي الذين يبذلون جهودًا كبيرة طوال فترة الانتقالات.

وأتم: نسأل الله النصر والتوفيق والسداد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة.