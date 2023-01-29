شكرا لقرائتكم خبر مخيم إبداعي لتطوير المواهب السينمائية السعودية في قلب العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «فيلم العلا» التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا عن التعاون مع معهد «كريتيف ميديا سكيلز»، لاستضافة مخيم إبداعي يستمر على مدى 10 أيام، ويشرف عليه نخبة من محترفي وخبراء صناعة السينما، وذلك بهدف تدريب الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، وتزويدها بالخبرات اللازمة للإسهام في تطوير صناعة السينما في المملكة.

ويقدم المخيم التدريبي في نسخته الأولى، والذي ينطلق في 26 فبراير المقبل، مجموعة من الدروس الفنية والتدريب العملي، تشمل سلسلة من الدورات وورش العمل التي تقام في قلب مدينة العلا، والتي تضم أول موقع يتم تصنيفه إرثا عالميا وفق اليونيسكو، وصمم البرنامج لإعداد وتدريب 25 موهبة سعودية من العلا في مجالات الإنتاج، دعم الإخراج، الإدارة الفنية، المواقع، الأزياء، المكياج والشعر، وغيرها.

وعمل المعهد على تدريب وتأهيل آلاف العاملين في صناعة السينما؛ ممن شاركوا في إنتاجات سينمائية شهيرة، حيث تسعى العلا إلى تعزيز التحول نحو وجهة سينمائية جديدة بعد أن فتحت أبوابها للإنتاجات المحلية والعالمية في 2020، حيث استضافت مؤخرا تصوير فيلم «قندهار» من إخراج ريك رومان وبطولة النجم جيرارد بتلر، وضم فريق إنتاج الفيلم 350 شخصا، 10 منهم من الجنسية السعودية.

وتوزع العاملون في مجالات الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والعمليات الفنية، والمكياج والشعر، وإدارة المواقع، إضافة إلى المئات ممن شاركوا في صفوف الكومبارس.

وأكدت المديرة التنفيذية لـ «فيلم العلا»، شارلين ديليون جونز على أهمية ما تشهده صناعة السنيما في المملكة من تطور وازدهار، مشيرة إلى أهمية تدريب الخبرات والمواهب المحلية لبناء صناعة سينمائية ناجحة في العلا، حيث تتمتع المملكة بطاقات ومواهب إبداعية كبيرة، لذا يتعين علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتدريبها وتطويرها.

من جهتها أشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة كريتيف ميديا سكيلز، إيلي سميث، إلى تميز التعاون من خلال هذا المشروع المميز في «فيلم العلا» لتدريب وتطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء صناعة سينمائية مزدهرة، متطلعة على مدى سنوات عديدة إلى توفير أرقى مستويات التدريب تحت إشراف نخبة من المحترفين والخبراء، لتقديم خبراتنا في هذا المجال والإسهام في بناء وتطوير صناعة السينما في العلا.

أهدف المخيم التدريبي:







بناء الموارد البشرية والفنية.



جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية.



تعزيز نمو عجلة الإنتاج في العلا.



تلبية الحاجة إلى أصحاب المهارات والخبرات العالية.



تسريع ازدهار قطاع الإنتاج السينمائي في المملكة.



إكساب المواهب السعودية مهارات جديدة تؤهلها للانطلاق إلى عالم السينما.



منتجع العلا السينمائي: