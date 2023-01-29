معرض الأحلام ينقل إبداعات محترفي الفنون البصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 23 فنانا وفنانة من محترفي وهواة الرسم والفنون البصرية في معرض «الأحلام - من جاكس إلى المدينة» الذي يقام بمركز المدينة المنورة للفنون ويستمر 90 يوما.

ويعد المعرض الذي يتم تنفيذه بإشراف من «نماء المنورة» ودعم من الصندوق الثقافي أول معرض فني يجمع أعمال فناني حي جاكس للفنون بالدرعية، ويضم أعمالا متعددة التخصصات والوسائط، ويعرض جانبا من إبداعاتهم وأعمالهم الفنية ورؤيتهم وتجاربهم التي تنبثق من أفكار وأحاسيس متفردة تعبر عن شخصية الفنان، وتمزج الأعمال الفنية والبصرية في المعرض جوانب مختلطة الواقع والخيال على خطى رواد هذا الفن من المبدعين من مختلف البلدان.

وأوضحت منسقة المعرض أمنية عبدالقادر أن المعرض يشكل منصة للعديد من الفنانين والمبدعين الشباب، لتبادل الخبرات، وممارسة إبداعاتهم الفنية التي تحقق للفن والفنان السعودي أسس قوية لصناعة فنية رائدة عالميا، كأول محطة تجمع فناني «جاكس» خارج أسواره في الدرعية بالرياض، لتعريف الجمهور بإنتاجهم الفني.

وعن طبيعة الأعمال التي يحويها المعرض، أوضحت عبدالقادر أن كل فنان تفرد بعرضه وأسلوبه بشكل مختلف في طرح فكرته وإبداعه، إذ تم تصميم المعرض بتباين فني متناغم بين الأعمال، بما يضفي رحلة تشبه الحلم للزائر والمتلقي، كل ما فيها غير متوقع ومفاجئ، مشيرة إلى أن المعرض يحمل معاني مختلفة وعميقة، وأوجها متعددة عبر مشاركة أجيال من المبدعين، وأسماء مميزة في عالم الفن المعاصر السعودي.

يذكر أن مركز المدينة للفنون شهد منذ افتتاحه قبل خمسة أعوام العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات الفنية.

المعرض في سطور:

