إلزام ضيوف الرحمن بـ7 واجبات خلال الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة 7 واجبات يجب على الحاج الالتزام بها أثناء رحلة تأدية نسك الحج، على رأسها الالتزام بالمواعيد المحددة لجميع التحركات. من جهة أخرى يلتزم الحاج بالحضور في نقطة التجمع بالمدينة التي تم اختبارها أثناء التسجيل، ويتحمل تكاليف عدم الالتزام بذلك، وعدم المطالبة باستعادة مبلغ النقل المحدد بالباقة المختارة، وفي حالة الرغبة وإلغاء تصريح الحج بعد إصداره، فعليه إلغاء تصريح الحج أولا من بوابة أبشر، ثم يقدم الطلب من خلال المسار الالكتروني للوزارة أو تطبيق نسك خلال المدة المحددة، حيث إنه سيتم تطبيق سياسة الإلغاء. الواجبات السبعة:





الالتزام بالمواعيد المحددة لجميع التحركات



دفع قيمة الباقة المختارة



عدم اصطحاب مرافقين غير مسجلين بالمنشأة نفسها



الحصول على تصريح الحج



المحافظة على ممتلكاته الخاصة والمحافظة على ممتلكات وتجهيزات منشأة الحج



الحضور في نقطة التجمع بالمدينة



إلغاء تصريح الحج أولا من بوابة أبشر



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