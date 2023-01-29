شكرا لقرائتكم خبر تحضير أطراف الدعوى للجلسات المرئية برسائل SMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستعمل عبر إرسال رسالة نصية SMS بموعد الجلسة للمتقاضين، والحصول على رابط الجلسة الذي سيتاح فقط عند إتمام عملية تسجيل الحضور.وبينت أنه يمكن تسجيل الحضور للجلسة قبل موعد انعقادها بـ15 دقيقة، ولن يسمح بالدخول قبل هذه الفترة، كما يمكن تسجيل الحضور للأطراف المسجلين في القضية، ولا يمكن إلغاء الحضور بعد تأكيد التحضير عبر بوابة ناجز.
وأكدت العدل مضيها نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية التي بلغت أكثر من 150 خدمة متاحة الآن، من خلال بوابة «ناجز» على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ بهدف رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.
خطوات حضور الجلسات:
- تسجيل الدخول عبر بوابة ناجز
- ثم الدخول على تبويب «القضاء»
- ثم اختيار القضية والدخول على الجلسة
- ثم تسجيل الحضور والحصول على رابط الجلسة
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