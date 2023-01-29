شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 75% من تطوير تقاطع طريقي الأمير متعب والخليفة عمر بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية نسبة 75 % من مشروع صيانة وتطوير طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، مع تقاطع طريق الخليفة عمر بن الخطاب «دوار الفاخرية» سابقا بالدمام، ضمن المرحلة الأولى التي تهدف لفك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية في طرق وشوارع حاضرة الدمام.

واشتملت الأعمال المنجزة على حلول لتحقيق انسيابية بحركة المركبات وتخفيف الازدحام على هذا الطريق الذي يعد من المواقع ذات الأولوية باعتباره شريانا رئيسا يربط بين أحياء شرق، وغرب الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي أن الأمانة وضعت خطة هندسية وتطويرية لهذا المشروع، من 3 مراحل رئيسة متتالية ومتداخلة خلال 4 أشهر تقريبا، مبينا أن الأعمال بلغت 1500 متر طولي على طول محور شارع الأمير متعب، وشملت أعمال الإزالة وتوريد الأرصفة مع تنفيذ أعمال السفلتة، واستمرار مسارات الحارات المرورية بطريق الأمير متعب، والسماح بالدوران للخلف في بعض المناطق بتنفيذ عدد 3 «يوتيرن» ، بالإضافة إلى قطع استمرارية الحركة على شارع الخليفة عمر بن الخطاب، والسماح بالدوران للخلف من خلال تنفيذ عدد 2 «يوتيرن» في الاتجاهين إلى جانب إقامة أحواض للزراعة بالجزيرة الوسطى لإضافة لمسة جمالية على المنطقة.وأكد أنه تم إنجاز المرحلة الأولى بتنفيذ عدد 2 «يوتيرن» بالجهة الغربية من طريق الأمير متعب، حيث تمثل نسبة 20 % من إجمالي الأعمال، إلى جانب إنجاز مرحلة إلغاء الدوار وتنفيذ أعمال سفلتة الجهتين على محور طريق الأمير متعب، وفتح الحركة المرورية في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليا على أعمال الربط على طريق الخليفة عمر بن الخطاب في الجهتين الشمالية والجنوبية.

الأعمال التطويرية شملت:

