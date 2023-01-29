شكرا لقرائتكم خبر تطبيق إلزامي لبيع اللحوم المطهية بالميزان في مطاعم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة العاصمة المقدسة في مرحلة التطبيق الإلزامي لمبادرة (بالميزان)، والتي أطلقتها منذ ثلاثة شهور كمرحلة تجريبية وتوعوية ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلا من مصطلح (النفر) الذي يتم استخدامه دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك.

واستمرت المبادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كمرحلة توعوية لأصحاب المطابخ والمطاعم، وبدأت حاليا مرحلة التنفيذ الإلزامي بضرورة توفير ميزان رقمي يثبت عدم نقص المادة الغذائية عن الحد المسموح، ووضع لوحة تبين نوعية اللحوم ومصدرها ولوحة أخرى توضح الأسعار مفصلة بالنوع والصنف.

وحددت لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ من 1000 ريال وقد تصل إلى 10,000 ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.

وأهابت الأمانة بأصحاب المطابخ والمطاعم أو المنشآت التي تبيع اللحوم المطهية إلى التعاون معها في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع من خلال تحديد كمية اللحم المطهي بالجرام بدلا من (النفر) وتحديد السعر ويتم إبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب بشرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق.

المبادرة اشترطت:

