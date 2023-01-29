الشؤون الإسلامية تتيح خاصية تقييم مستوى الخدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الوزارة أمس، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933، وذلك لتمكين المستفيدين من جميع خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى خدمات منسوبي المساجد في جميع مناطق المملكة، ومن بينها خاصية تقييم مستوى الخدمة. وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الخدمات تستهدف المواطنين والمقيمين وكل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، مما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة. أبرز الخدمات الجديدة:





زيادة عدد الخطوط من 5 إلى 50 خطا.



تشغيل 10خطوط حاليا والباقي في وضع الاستعداد.



تقنية تسجيل المكالمات وحفظها.



خاصية تقييم مستوى الخدمة.



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