المحاكم الإدارية تنجز 29 ألف دعوى في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أنجزت بالمحاكم الإدارية التابعة له في جميع مناطق المملكة ومختلف مراحل التقاضي فيها خلال الربع الثاني من العام الهجري الحالي 1444 هـ، قد بلغ 29,625 دعوى؛ عقدت لها 56,399 جلسة رقمية وبزيادة 1534 دعوى على عدد الدعاوى في الربع الأول من العام نفسه.

جاءت تلك الأرقام والإحصاءات جميعها في التقرير الربع السنوي الثاني لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي، إذ اشتمل التقرير على تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام وعن كل محكمة على حدة، هذا وقد بين التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الفترة نفسها من العام بلغ 27,448 دعوى، وفي السياق نفسه ذكر التقرير أن عدد زوار منصة معين الرقمية قد بلغ 1,360,755 زائرا لـ12,607,718 صفحة عرضت عبر المنصة.

ويعتمد ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف نشر هذه الأرقام من باب الشفافية، وفي سبيل تحفيز منسوبي ديوان المظالم على الإنجاز وخلق روح التنافس بين دوائره القضائية ومحاكمه؛ لرفع نسب الإنجاز تحقيقا للعدالة الناجزة.

المحاكم الإدارية في النصف الثاني:

