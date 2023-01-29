«مسك» تبدأ رحلة صناعة الأثر بعد الريادة والتمكين

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وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي رعى أمس الحفل الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية الذي نظمته «مسك»؛ للاحتفاء بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية.وأكد الراجحي أن حاضنة مسك للمبادرات ومسرعة الأثر سيكون لهما دور هام في تحفيز نمو القطاع الشبابي غير الربحي، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، ودعم القيادات الشبابية الواعدة في القطاع، مشيدا بجهود مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» ودعمها وتمكينها لمنظمات القطاع غير الربحي.
وأضاف «اليوم لدينا قصة نجاح مميزة لهذا البرنامج في تحقيق مستهدفات التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، حيث كرمنا العام الماضي في هذا البرنامج 8 جمعيات، وخلال عام واحد حققت هذه الجمعيات إيرادات بأكثر من 5 ملايين ريال، واستفاد منها 47 ألف مستفيد، وانضم إليها 366 متطوعا وأكثر من 100 عضو، كما قدّمت للمجتمع 123 دورة تدريبية وورشة عمل، و52 برنامجا متخصصا.
تمكين المبادرات والمنظمات
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الدكتور بدر البدر أن البرنامج يهدف إلى تمكين المبادرات والمنظمات غير الربحية الشبابية، ضمن جهود المؤسسة لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها لتعظيم أثر القطاع غير الربحي على الاقتصاد الوطني بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وقال «لقد شمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ست مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع ست جمعيات أهلية قائمة وتمكينهما؛ بهدف تحقيق أهداف برنامج «بناء المنظمات الشبابية غير الربحية» الذي يندرج ضمن سلسلة برامج «مسك للمجتمع» أحد مسارات «مسك» الأربعة (القادة، المجتمع، الريادة، المهارات).
مستهدفات التنمية المجتمعية:
- تكريم 8 جمعيات حققت إيرادات 5 ملايين ريال.
- استفاد منها 47 ألف شخص.
- انضم إليها 366 متطوعا و100 عضو.
- قدمت للمجتمع 123 دورة تدريبية وورشة عمل.
- 52 برنامجا متخصصا.
- 3700 منظمة بالقطاع غير الربحي.
- نسبة نمو 165%.
- 67% من إجمالي هذه الجمعيات متخصصة.
- نسبة حوكمة القطاع 80%.
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