سوق أبو عنبة يطل على عشاقه من جدة التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستعراض المنتجات الوطنية والفنون الإبداعية، تنطلق بعد غد فعالية «سوق أبوعنبة» بجدة التاريخية، وهو أحد الأسواق التي تعنى بالتراث السعودي العريق. ويضم السوق، الكثير من المحال والأكشاك التجارية، التي توفر كافة أنواع المنتجات كالأطعمة المتنوعة، والخضراوات بكافة أشكالها، والعطور والتحف الفنية، وغيرها. يذكر أن سوق «أبو عنبة» يستمر على مدى 45 يوما كل جمعة وسبت، حيث يقام في جدة البلد وسط معالم جدة القديمة، حيث معلم مسجد «أبو عنبة» التاريخي الشاهد على عبق المكان منذ ما يقارب الـ7 قرون ويقع ضمن مشروع الأمير يذكر أن سوق «أبو عنبة» يستمر على مدى 45 يوما كل جمعة وسبت، حيث يقام في جدة البلد وسط معالم جدة القديمة، حيث معلم مسجد «أبو عنبة» التاريخي الشاهد على عبق المكان منذ ما يقارب الـ7 قرون ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان ، لتطوير المساجد التاريخية، في مرحلته الثانية، بهدف تعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية في حارة الشام.

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