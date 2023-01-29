النفايات تشوه مسطحات طريق مكة جدة الجديد

بعدما أقبل الناس على قضاء أوقات ممتعة في المسطحات الخضراء، التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة في منطقة مكة المكرمة، جاءت النفايات لتشوه المناظر الطبيعية، خاصة على طريق مكة جدة الجديد المباشر، الذي لفت الأنظار لما يتمتع به من جمال خلاب عقب الأمطار الأخيرة، وهو الذي افتتح قبل عدة أشهر.

شكاوى الزوار

تذمر عدد من المتنزهين المتواجدين على طريق مكة جدة الجديد المباشر، من انتشار النفايات بعد أن شهد إقبالا شديدا من السكان، للاستمتاع بالمسطحات الخضراء على جوانب الطرقات جراء هطول الأمطار الغزيرة على جدة، وتحول المنظر فجأة إلى تشوه بيئي، يتطلب الاعتناء بتنظيفه سريعا، حتى لا يفقد الناس متعة التنزه قبل حلول الصيف.

جولة ميدانية

رصدت «دوت الخليج» في جولتها الميدانية على المسطحات الخضراء، الواقعة على جانبي طريق جدة مكة الجديد المباشر، والذي يتم الوصول إليه عن طريق بريمان، وجود كثير من الأسر تبحث عن مكان للجلوس، إلا أن منظر النفايات يعكر صفو الجميع، ويصبح البحث عن مكان نظيف غير متوافر كثيرا، وتسبب في تشوه بصري حتى أمام أولئك الزوار، الذين يقصدون هذا الموقع لممارسة رياضة المشي أو غيرها من الرياضات.

4 مراحل للمشروع

ويعد طريق مكة جدة الجديد المباشر من المشاريع المهمة في منطقة مكة المكرمة، حيث يتكون من 4 مراحل ما زالت فيه المرحلة الرابعة تحت الترسية، ويبلغ طول المرحلة الأولى 5.3 كم، بنسبة إنجاز أكثر من 42%، ويبلغ طول المرحلة الثانية 18.6 كم، بنسبة إنجاز أكثر 65%، وطول المرحلة الثالثة يبلغ 7 كم بنسبة إنجاز أكثر من 52%،

خدمة الحجاج

ويسهم مشروع طريق مكة جدة الجديد المباشر، في خدمة الحجاج والمعتمرين بنقلهم مباشرة، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المشاعر المقدسة، ويساعد في خفض الضغط على الحركة المرورية بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، وهو الطريق الثالث الذي يربط جدة بمكة المكرمة، ليضاف إلى طريقي مكة جدة القديم، ومكة جدة السريع، ومن المتوقع أن ينتهي من جميع مراحله خلال هذا العام.

4 مسارات

ويستغرق زمن الرحلة في الطريق الجديد، باعتباره أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، نحو 35 دقيقة فقط، لقطع كامل المسافة بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كم في الساعة.

ويشمل المشروع 4 مسارات رئيسة في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة، من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة، عند جسر المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو، بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة، والجماهير المتجهة إلى ملعب الجوهرة، ويخدم كذلك المسافرين من المطار. كما سيسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين، خلال موسمي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، خاصة في طريق الحرمين.

طرق رئيسة

ويتقاطع المشروع مع تقاطع طريق الحرمين، وتقاطع بريمان هدى الشام، وتقاطع حداء الجموم، وتقاطع الدائري الرابع مع تقاطع الدائري الثالث مكة المكرمة.

ومن خلال إنجاز مشروع طريق مكة جدة الجديد، كانت هناك عدة عوائق من أملاك عقارية، بلغ عددها 531 عقارا، أزيل منها 447 عقارا وتم تعويض الملاك، والباقي تحت الإجراء، أما المرحلة الثانية من المشروع فأزيل فيها جميع العقارات.