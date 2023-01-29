مسابقة لمهارات طلاب التعليم العام

أطلقت وزارة الثقافة ووزارة التعليم «مسابقة المهارات الثقافية» في دورتها الأولى، وهي مسابقة تعدُّ الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى اكتشاف مواهب طلاب وطالبات التعليم العام، وتنمية مهاراتهم في المجالات الثقافية والفنية، بما يُسهم في استثمار شغفهم وأوقاتهم.

وأوضحت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية نهى قطان، أن المسابقة تغطي مسارات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، ومنها الأفلام القصيرة في قطاع الأفلام، الخط العربي والفنون التشكيلية في قطاع الفنون البصرية، إلى جانب العزف والغناء في القطاع الموسيقي، والتمثيل في المسرح، وكذلك القصص القصيرة وقصص المانجا في قطاع الأدب، وأخيراً الرقصات الشعبية في قطاع التراث.