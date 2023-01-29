مسابقة لمهارات طلاب التعليم العام

وأوضحت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية نهى قطان، أن المسابقة تغطي مسارات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية، ومنها الأفلام القصيرة في قطاع الأفلام، الخط العربي والفنون التشكيلية في قطاع الفنون البصرية، إلى جانب العزف والغناء في القطاع الموسيقي، والتمثيل في المسرح، وكذلك القصص القصيرة وقصص المانجا في قطاع الأدب، وأخيراً الرقصات الشعبية في قطاع التراث.
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