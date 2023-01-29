منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية

فيما أبان تقرير «إحصائي» لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «أبصر»، تنفيد أكثر من 115 مبادرة ومشروعًا وبرنامجًا، بقيمة أكثر من 38 مليون ريال كقيمة اقتصادية وتطوعية لتلك المبادرات، واستفاد منها أكثر من 7 ملايين مستفيد ومستفيدة، كشفت ممثلة الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ريما الحارثي، منح علامة «المسؤولية الاجتماعية» للشركة التي تمارس المسؤولية الاجتماعية لاستخدمها في الهوية التجارية للشركة، كشركة مسؤولة اجتماعيًا، لتعريف الجميع بذلك.

وقالت: إن منصة المسؤولية الاجتماعية تعرض فرصًا تنموية من القطاع العام في مجالات متعددة، بالإضافة إلى الفعاليات وورش العمل، والملتقيات، لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

23 مارس

أكدت الحارثي، التي كانت تتحدث في ملتقى المسؤولية الاجتماعية «أثر2» بالأحساء، بدء المرحلة التجريبية لـ«المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية»، ودعوة الشركات للتسجيل بالمنصة وتفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية إلى جانب، إطلاق ورش عمل متخصصة، تستهدف القطاعات الـ3 للتدريب على المنصة، وكيفية التسجيل واستخدام خدمات المنصة، ومن المقرر إطلاق المنصة بشكل رسمي في الـ23 من مارس المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية.

تجاوب من الشركات

أشارت الحارثي إلى أن هناك تجاوبًا من الشركات، التي سجلت فعليًا حتى يوم أمس، وفي وقت لاحق سيتم البدء في رفع المبادرات على المنصة، مؤكدة حرص الوزارة على تسجيل كل الشركات، لافتةً إلى أهمية إفصاح الشركات عن مساهماتها الاجتماعية، ليؤكد دور المملكة في المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق الهدف الإستراتيجي من رؤية المملكة 2030 في تعزيز قيم الشركات في المسؤولية الاجتماعية، التي تسهم في تحقيق مؤشرات الهدف الإستراتيجي، ونسبة مساهمة الشركات في الانفاق الاجتماعي، موضحة أن الوزارة وضعت مفهومًا موحدًا للمسؤولية الاجتماعية، وهو أنه التزام طوعي، وتعمل الوزارة على مجموعة من المحفزات لتشجيع الشركات التي تسهم وتبرز مسؤوليتها، مضيفة أن برنامج التصنيف في المسؤولية الاجتماعية، هو أداة لقياس ممارسة الشركات في المسؤولية الاجتماعية.

من الاكتفاء إلى الإنتاج

بدوره، أعلن مدير بنك التنمية الاجتماعية في الأحساء شايع المطيري، خلال الملتقي، أن بنك وقع اتفاقية تعاون ضمن المسؤولية الاجتماعية مع أمانة الأحساء، ومع مجموعة من الجمعيات غير الربحية، ويعتبر فرع البنك من أفضل الفروع في المملكة في التمويلات الاجتماعية المالية بملايين ريال، ونصيب فاعل في تمويل السيارات، وتمكين أكثر من 33 أسر منتجة بالتعاون مع أمانة الأحساء، والبنك لا يزال يوقع اتفاقيات، وتحويل الأسر من مرحلة الاكتفاء إلى مرحلة الإنتاج، ومن المتوقع توقيع البنك في الفترة المقبلة 3 اتفاقيات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتعزيز الأسر المنتجة.

تكلفة علاج المريض

قال رئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى في الملتقى: إن مبادرة مركز أمراض الدم الوراثية في الأحساء التابع للغرفة، وللمركز، اثر إيجابي، إذ انخفضت حالات ولادة المصابين والحاملين بأمراض دم وراثية بشكل كبير، خلق فرص وظيفية دائمة متنوعة، وانخفضت التكاليف العلاجية للمصابين والإصابات المحتملة، وتوفير تكلفة سنوية تصل إلى 100 ألف ريال لكل مريض، وساهمت الغرفة في تدريب آلاف الشباب والفتيات، وساهمت في توظيف وخلف وظائف 6 آلاف شاب وفتاة فيها وظائف متعددة في الفترة الأخيرة.

16.5 مليون ريال

أشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء لطيفة العفالق، إلى تكفلها بـ 2525 طالب وطالبة في الأحساء على مدى الـ 10 أعوام الماضية "موهوبين وموهوبات"، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 16.5 مليون ريال لتطوير إبداعاتهم عالميًا، مؤكدة أن الإبداع والابتكار بحاجة إلى الاحتضان في القطاع غير الربحي، وتعمل الجمعية على تطوير المنتجات الحرفية الحالية، واستقطاب مدربين محترفين في ذلك، إذ أن في الأحساء نحو 70 حرفة يدوية بحاجة إلى التطوير والابتكار، والتعاقد مع بيوت خبرة لتطوير التقنيات الحالية للمنافسة بالمنتجات المحلية، وتتماشى مع سوق العمل المحلي والخارجي.

أبرز مبادرات مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية

1 - دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية «إصداران».

2 - دبلوم المسؤولية الاجتماعية.

3 - تمهين.

4 - ألفة.

5 - توطين.

6 - منصة المبادرات.

7 - سفراء.

8 - مجلس المجلس.

9 - بناء نظام إلكتروني خاص بالمسؤولية الاجتماعية.

10 - الدليل الوطني للمسؤولية الاجتماعية.

11 - النادي الصيفي للمسؤولية الاجتماعية.