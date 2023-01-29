محافظ الأحساء يفتتح ملتقى "أثر 2" للمسؤولية الاجتماعية

فتتح محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، ملتقى المسؤولية الاجتماعية " أثر 2 " بفندق إنتركونتننتال الأحساء، والذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" ، وتجول سموه قبل الافتتاح في أركان المعرض المصاحب للملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وأعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل عن شكره وتقديره للأمير سعود بن طلال بن بدر على رعايته وافتتاحه لملتقى أثر2 ، مبينا أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة للمهتمين والباحثين في مجال المسؤولية الاجتماعية بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في المسؤولية الاجتماعية من خلال المختصين بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وأكد المقبل أن الملتقى يهدف لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وهو امتداد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتوجيهاتهم بتخصيص يوم للمسؤولية الاجتماعية لأثرها الكبير بالمجتمع وكذلك دعم ومتابعة أمير المنطقة الشرقية ونائبه، مضيفا أن من الأهداف تشجيع الشركات على بناء مشاريع تنموية مستدامة، بالإضافة إلى تبني الحلول المبتكرة والإبداعية التي تواجه أفراد المجتمع من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات، إلى جانب التعريف ببرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بهدف تنمية القدرات البشرية وتمكينها وتحفيزها.

واستعرض مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة الأستاذ خالد بن أحمد العبيد، أهم برامج ومبادرات الإدارة التي تخدم الفرد والمجتمع في ظل ما أصبحت تمثله ‏المسؤولية الاجتماعية كركيزه أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني التي تحظى بكامل الاهتمام من القيادة الرشيدة ، مؤكدا أهمية الشراكات المجتمعية والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية دوت الخليج الطموحة 2030، وأضاف أن مثل هذه الشراكات تهدف إلى تقديم عمل مؤسسي في مجال خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية بشكل عام وتبني البرامج النوعية التي تتضمن برامج التدريب والتأهيل والتوظيف لشباب وفتيات المنطقة الشرقية، إضافة لتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق مستهدفات الوزارة التي تسعى إلى رفع نسبة الناتج المحلي بهذا القطاع.

من جهتها أبانت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" الأستاذة لولوة الشمري، أن بناء وتحقيق الشراكات أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لما لها من أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية الوطنية ضمن محور وطن طموح، حكومته فاعلة، مواطنة مسؤول، ويتطلب من جميع القطاعات والهيئات العمل بتشاركية وتكاملية لتعظيم الأثر وتقاسم المعرفة والمنفعة، ورفع كفاءة وفاعلية الاعمال والانشطة، حيث أنه كل ما اتسعت دائرة الشركاء كل ما اتسعت دائرة النفع. وأوضحت "الشمري" أننا مستهدفين في ملتقى أثر2 التعريف ببرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية، تنمية القدرات البشرية، واستعراض تجارب تكاملية الاداء بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في مجال المسوولية الاجتماعية، ونشر ثقافة المسوولية الاجتماعية وتبني الحلول الابداعية والمبتكرة التي تخدم الاحتياجات التنموية.

وبارك محافظ الأحساء خلال حفل الملتقى توقيع نخبة من الشراكات التي جمعت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزراة بالمنطقة الشرقية مع عدد من الجهات بالأحساء، وكرم شركاء النجاح بالملتقى والمستفيدين من برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي (تضافر). وتضمن الملتقى 5 جلسات حوارية جاءت الجلسة الأولى بعنوان ( المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية) ويشارك بها ريما الحارثي بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية وخالد العبيد مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، والجلسة الثانية بعنوان ( تجربة القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية) بمشاركة عبد السلام الجبر " شركة الجبر " وسعد القنبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية، أما الجلسة الثالثة بعنوان " أهمية الشراكات بين كافة القطاعات " وشارك بها عبد العزيز الموسى رئيس الغرفة التجارية بالأحساء وشايع المطيري مدير بنك التنمية الاجتماعية بالأحساء، والجلسة الرابعة تحت عنوان " الإبتكار والإبداع المجتمعي في برامج المسؤولية الاجتماعية " بمشاركة لولوة الشمري بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ولطيفة العفالق رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء، أما الجلسة الخامسة فجاءت تحت عنوان " التجارب الناجحة وأثرها على القطاع غير الربحي والشركات " ويشارك بها د. أحمد البوعلي رئيس مجلس جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة والدكتور عبد المنعم الحسين مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بجمعية البر بالأحساء.