السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يكلِّف "العنزي" متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية



الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ - اليوم- قراراً إدارياً يقضي بتكليف عبدالله بن يتيم العنزي، متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية.

من جانبه، تقدَّم العنزي بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على ثقته ودعمه المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل بكل ما يخدم رسالة الوزارة السامية ويحقق أهدافها؛ وفق التطلعات المرجوة.

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22:05ت م

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