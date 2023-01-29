السعودية اليوم / ورشة عمل تعريفية ببرنامجي سكني والإسكان التنموي



أبهـا 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

اقيمت اليوم ورشة عمل تعريفية عن التسجيل في برنامجي " سكني" و " الإسكان التنموي"، بحضور محافظ بيشة عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد.

وناقش المشاركون - خلال الورشة- آلية التسجيل في الإسكان التنموي لتأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة عسير، وفي مختلف مناطق المملكة، إلى جانب التعريف بأهمية القطاع الخاص ودوره في الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية؛ لتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين و بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع الإسكان في ما يحقق الصالح العام لأبناء المنطقة.

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21:22ت م

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