سياحة وترفيه / أمين غرفة القصيم : مهرجان الكليجا يواكبُ رؤيةَ المملكة 2030



بريدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

تتواصل فعاليات مهرجان الكليجا الرابع عشر التي انطلقت يوم الخميس الماضي في مركز النخلة في مدينة التمور ببريدة، بمجموعة من البرامج والمناشط والفعاليات التي تقدِّم للزوار محاكاة الماضي العريق، مع ما يناسب العائلات والأطفال من أنشطة متنوعة تجذب الكثير من الزوار.

ونوَّه أمين غرفة القصيم الجهة المنظمة والمشغلة للمهرجان محمد الحنايا، بأن مهرجان الكليجا مبادرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عرَّاب هذه الفعالية، حيث تجاوز هذا المهرجان طوق المحلية للوصول للعالمية.

وأوضح الحنايا أن الغرفة التجارية في المنطقة عمدت في السنوات الأخيرة إلى التنظيم والتشغيل،إذ إن الهدف من القيام بالتشغيل تقديم الخدمة لعدد أكبر من الأسر بشكل مجاني، لافتاً الانتباه إلى أن هذه النسخة سجَّل فيها قرابة 1500 راغب وراغبة في الالتحاق بالمهرجان، وتم قبول واحتضان في حدود مئتين من المشاركين والمشاركات.

وقال : لدينا داخل المهرجان برنامج "انطلقنا" وهو برنامج تمويلي يستهدف الأسر ويمنح قروضاً تمويلية بدون فوائد لمدة ثماني سنوات قادمة لمن يرغب، مشيراً إلى أنه تصل قيمة هذه القروض نصف مليون ريال سعودي لمن يحمل الشهادة الجامعية، وأن المهرجان اليوم يبني منصة تسويق إلكترونية للأسر الموجودة، ويستهدف تأهيل وتمكين الأسر، وخلق مسارات استثمارية تتيح لهذه الأسر تنوع مصادر الدخل، وهذا واحد من أهم وأبرز أهداف الغرفة " .

وأكدَ أمين غرفة القصيم أن المهرجان هو رؤية إستراتيجية، ونقلة عصرية مواكبة لرؤية المملكة 2030، إذ يضم الآن شركات كبيرة من الرعاة ، كاشفاً أن المهرجان واحدٌ من أهم المرتكزات التي اتكأت عليها المنظمة العالمية اليونسكو في منح مدينة بريدة أحقية الانضمام للمدن المبدعة، ضمن ثلاث وتسعين مدينة عالمية تنتمي لواحد وتسعين دولة كمنجز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية ويتواكب مع رؤية 2023. // انتهى //

21:08ت م

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