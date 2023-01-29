السعودية اليوم / سموُّ محافظ الطائف يلتقي أمينَ الطائف المكلَّف



الطائف 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

التقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم في مقر المحافظة أمينَ الطائف المكلَّف المهندس ناصر الرحيلي ، واستمع سموُّه لشرح مفصل من أمين الطائف المكلَّف عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتمثل في تقنية تعالج طبقات متعددة ومختلفة من البيانات والمعلومات، وإخراجها على شكل تصورات باستخدام الخرائط والمشاهد ثلاثية الأبعاد، ويعدُّ من أقوى الأنظمة المستخدمة في دعم القرارات، وتسهيل الحصول على المعلومات، وتحليلها وتقديم نماذج تصلح للدراسة ومعرفة تأثير آثار أي قرار قبل تنفيذه.

وشكرَ سموُّ محافظ الطائف القائمين على هذا المشروع وهذا المنجز؛ لما يوفره من تسهيل في الحصول على المعلومة وبطريقة سهلة، مثمناً للجميع جهودهم في هذا الشأن .

يذكر ان المشروع دُشِّنَ مؤخراً ، حيث يوفر قاعدة بيانات جغرافية مكتملة ، تحتوي على الأراضي واستعمالاتها، والمباني وارتفاعاتها، والطرق، والتسمية والترقيم، وحدود المحافظة والمراكز والبلديات ، والنطاق العمراني، وجميع البيانات الجغرافية التي يمكن لأي مستخدم سواء بالأمانة أم من المواطنين و المستثمرين الاستفادة منها.

// انتهى //

20:49ت م

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