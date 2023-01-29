شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نونو سانتو عقب تتويج الاتحاد بالسوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة السعودي، على التعليق عن ما حدث فى مجريات مباراة الفيحاء النهائية، وفوز العميد بنتيجة هدفين نظيفين، ليتوج بكأس السوبر السعودي للمرة الأولي فى تاريخه.

وأعرب سانتو عن سعادته الشديدة بهذا الإنتصار، والذي جاء بعد عملا متواصل من لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، حيث بدأه الفريق بتحقيق الفوز الكبير على النصر بثلاثية مقابل هدف، فى الوقت الذي تمكن من إستغلال فارق الخبرات فى مواجهة الليلة فى تحقيق الفوز على الفيحاء العنيد.

وأضاف أن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم فى تلك المواجهة، وكانوا على قدر المسئولية، بعدما قاموا بالتركيز الشديد فى تفاصيل المباراة وتنفيذ تعليماته الفنية التى قام بشرحها للاعبين قبل المباراة.



الاتحاد يعودة مجددًا لمنصات التتويج

وتمكن الاتحاد بشخصية البطل إظهار معدنه فى المباريات النهائية، مثلما أعتادت الجماهير السعودية من العميد، بعدما تمكن إلى العودة لطريق البطولات من جديد وتحقيق السوبر السعودي فى نسخته الحالية الأستثنائية والمكونة من 4 فرق.



سانتو يدعم الفيحاء بعد الهزيمة

وشدد سانتو على إحترامه الكامل للفيحاء، والذي قدم مباراة قوية اتسمت بالندية الشديدة، بالرغم من قلة إمكانيات الفريق، إلا أنه كان خصما قويا فى مواجهة الليلة، والتى أنتهت بتفوق فريقه فى نهاية الأمر.