شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يقود اتحاد جدة للفوز بالسوبر السعودي على حساب الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، أن يحقق الفوز أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الملك فهد.

ومنح عبدالرزاق حمدالله التقدم لفريقه في الدقيقة 3 من صناعة رومارينهو، لصالح اتحاد جدة، ثم تم طرد عبدالرحمن السفري لاعب الفيحاء، في الدقيقة 24.

فيما أهدر عبدالرحمن العبود، ركلة جزاء في الدقيقة 45+3، لصالح اتحاد جدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني في الدقيقة 48 من صناعة ايجور كورنادو، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بهدفين مقابل لاشيء، ليتوج العميد بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.