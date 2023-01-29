اتفاقية لدعم أطفال مرضى السرطان بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم أطفال مرضى السرطان، وقع تجمع القصيم الصحي أخيرا اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية سند الخيرية، بهدف تيسير الحصول على جميع الخدمات الصحية والعلاجية، وتقديم برامج التوعية الاجتماعية والأنشطة المساندة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطوير برنامج المشاركة المجتمعية، وتوطيد العلاقة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الأهلي والخيري، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية 2030 الداعمة لجودة الحياة وبناء مستقبل مزدهر في ظل وجود تنمية مستدامة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الاتفاقية تساعد في زيادة نوع ومستوى العطاء الخيري في المجال الصحي، من خلال استفادة الأطفال مرضى السرطان من الخدمات الصحية، ورفع مستوى التوعية الاجتماعية، ودعم البرامج والأنشطة التي تخدم الفئة المستفيدة، إضافة إلى إيجاد الحلول المعززة لتوفير قنوات عطاء ميسرة وأدوات مشاركة متنوعة، ووضع استراتيجية لتحقيق الشراكة المتوازنة.

عيادات متنقلة في القرى والهجر

من جهة ثانية قدم تجمع القصيم الصحي خدماته من خلال العيادات الطبية المتنقلة في القرى والهجر التابعة لمركز الغيدانية في محافظة الرس ودريميحة في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي من يناير الجاري 2023، لنحو 463 مراجعا.

وأوضح التجمع أن عدد مراجعي طب الأسرة بلغ 409 مراجعين، فيما بلغ عدد المستفيدين في قسم الأمراض المزمنة 52 مستفيدا، مشيرا إلى أنه جرى إحالة مراجع واحد فقط إلى المستشفيات والمراكز الطبية المختصة لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تحصين ستة مراجعين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، فيما شاركت فرقتان في تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية للمستفيدين في جميع المحافظات والمراكز الطرفية المستهدفة.

أهداف الاتفاقية:

