الفنون الشعبية تصنع البهجة بمهرجان عسل جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضفت الفنون الشعبية أجواء البهجة والفرح على زوار مهرجان عسل جازان الثامن، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة جازان بإشراف مباشر من إمارة المنطقة، ممثلة بمحافظة العيدابي، وذلك بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

واحتضن مسرح المهرجان مشاركة الفرق الشعبية بمحافظات المنطقة الذين قدموا عددا من ألوان الفنون الشعبية، التي أحيت الموروث الشعبي عبر الرقصات والأهازيج الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان ومنها: الهصعة والصفقة والسيف والعرضة والدلع والزيفة والمعشى والزامل والعزاوي وغيرها.

يذكر أن مهرجان عسل جازان الثامن الذي يستمر 10 أيام يتضمن مشاركة 55 نحالا يعرضون أكثر من 10 أطنان من مختلف أنواع العسل عالي الجودة، الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه، ويتضمن عددا من البرامج التراثية والفنية والترفيهية المصاحبة.