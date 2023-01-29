الفنون الشعبية تصنع البهجة بمهرجان عسل جازان

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واحتضن مسرح المهرجان مشاركة الفرق الشعبية بمحافظات المنطقة الذين قدموا عددا من ألوان الفنون الشعبية، التي أحيت الموروث الشعبي عبر الرقصات والأهازيج الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان ومنها: الهصعة والصفقة والسيف والعرضة والدلع والزيفة والمعشى والزامل والعزاوي وغيرها.يذكر أن مهرجان عسل جازان الثامن الذي يستمر 10 أيام يتضمن مشاركة 55 نحالا يعرضون أكثر من 10 أطنان من مختلف أنواع العسل عالي الجودة، الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه، ويتضمن عددا من البرامج التراثية والفنية والترفيهية المصاحبة.
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