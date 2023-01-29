مبادرة تطوعية للحفاظ على البيئة

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وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة المتمثلة في معالجة الآثار السلبية والحماية البيئية للوصول إلى بيئة نموذجية مستدامة؛ إسهاما منها لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات المجتمعية إلى تعزيز ونشر السلوكيات الإيجابية وبث روح وثقافة التطوع لتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة عليها، إلى جانب الإسهام الفاعل في رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع عبر الاهتمام بالبيئة والمنظر العام.
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